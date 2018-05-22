В Саратове объявили карантин из-за бешеного хомяка

В Саратове постановлением губернатора был введен карантин вокруг одного из жилых домов после выявления бешенства у хомяка.

«В связи с установлением заболевания бешенством хомяка, попавшего на территории квартиры, постановляю объявить территорию радиусом 100 метров вокруг дома №1Б по улице Омской Саратова неблагополучной по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 17 мая 2018 года», – следует из документа, опубликованного на сайте официального публикатора региона «Новости Саратовской губернии».

В областном управлении ветеринарии рассказали, что хомяк не был домашним – взрослые жильцы квартиры сами принесли его в квартиру, передает РИА «Новости».

При этом не уточняется, где именно было найдено животное.

Напомним, в январе в Белгородской области бешеная собака покусала 17 человек.