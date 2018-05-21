В Марселе устроили стрельбу из автоматов

Неизвестные люди в масках открыли огонь из автоматов в одном из районов в Марселе, один человек ранен, сообщили СМИ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету.

Напомним, 12 мая в Париже мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, в результате инцидента убиты два человека, включая нападавшего. Еще несколько человек пострадали.