Путин признался в недостаточно хорошей учебе в школе

Президент России Владимир Путин признался, что в школе мог бы учиться лучше, отметив, что над собой нужно работать.

В понедельник российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились с воспитанниками образовательного центра «Сириус», приняв участие в церемонии закрытия смены. Моди сделал памятную запись после посещения «Сириуса». В этот момент Путина спросили, хорошо ли он учился в школе, передает РИА «Новости».

«Можно было бы лучше. Надо над собой работать», – признался Путин.

Также Путин вместе руководителем «Сириуса» Еленой Шмелевой провели для индийского премьера небольшую экскурсию. Нарендре Моди рассказали историю создания центра и поделились дальнейшими планами, показав макеты строящихся спортивного и научного центра.

В 2016 году Путин посоветовал хорошо учиться тем, кто хотел бы возглавить страну в будущем.