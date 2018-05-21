Поножовщина в подмосковной электричке попала на видео

Оперативники Управления МВД России на транспорте по ЦФО задержали предполагаемого злоумышленника, ранившего ножом охранника в электричке Москва – Тверь.

Как передает телеканал РЕН, 18 мая один из пассажиров отказался показывать контролеру билет, став угрожать ножом и материться. Конфликт попытался уладить охранник, но в итоге он злоумышленник ранил его ножом в живот и скрылся.

По данным полиции нападавшим оказался ранее судимый за убийство 42-летний житель Подмосковья. Мужчину задержали у него в квартире, где было изъято орудие преступления, которым был ранен охранник.

Заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого отправили на два месяца в СИЗО.