В Литве озвучили результаты проверки возможных связей Баниониса и КГБ

Люстрационная комиссия Литвы заявила, что у нее нет оснований утверждать, что актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис сотрудничали с КГБ.

«Как Банионис, так и Сондецкис, согласно имеющимся данным, тайно не сотрудничали со структурами КГБ», – передает слова председателя Люстрационной комиссии Альгимантаса Урмонаса «Интерфакс».

Он добавил, что комиссия провела расследование, в ходе которой и было установлено, что «нет объективной стороны нарушений».

В январе Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы заявил, что знаменитый советский актер Банионис и дирижер Сондецкис якобы были завербованы КГБ СССР и поставляли информацию советским спецслужбам.