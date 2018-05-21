Российские пилоты заставили Португалию поднять на перехват истребители

Португальский вертолет с российским экипажем вызвал переполох в ВВС Португалии после пересечения границы со стороны Испании без разрешения, пишут СМИ.

Зарегистрированный в Португалии вертолет с двумя гражданами России на борту вылетел из испанской провинции Толедо без плана полета и разрешения испанских и португальских авиадиспетчеров, передает РИА «Новости». На запросы пилоты не отвечали.



После пересечения границы вертолетом c базы в португальском Монте Реал в воздух были подняты два истребителя F-16. Они сопроводили вертолет до площадки на набережной в районе Алжеш в округе Лиссабон, куда была вызвана полиция.



Инцидент привел к приостановке на 15 минут в целях безопасности взлетов и посадок в аэропорту Лиссабона, сообщает Lusa со ссылкой на авиационное управление Португалии. Происшествие случилось 5 мая, однако о нем стало известно только сейчас.



У российских дипломатов нет подробной информации об инциденте. «Знаем из газет – к нам ни по консульской линии, ни по линии военного атташата обращений не было», – заявили в посольстве России в Лиссабоне.