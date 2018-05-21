Венедиктов рассказал, из-за чего на него рассердился Горбачев

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Михаил Горбачев рассердился на него, поскольку журналист назвал его «хитрованом».

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов поделился с подписчиками в Instagram впечатлениями последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева от книги журналиста:

«Горбачев позвонил и похвалил мою книгу, однако рассердился, что я назвал его «хитрованом». Первая критическая рецензия от одного из героев», – написал Венедиктов, снабдив подпись двумя эмодзи с котами.

Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) 20 Май 2018 в 10:48 PDT

Скорее всего, речь идет о книге Венедиктова «Мое особое мнение. Записки главного редактора «Эхо Москвы», в которой журналист, в частности, рассказывает о дружбе с Горбачевым и взаимоотношениях с другими российскими политиками.

Хитрованом называют ушлого человека, пройдоху. От общеупотребительного «хитрый». Возможно также влияние устаревшего московского слова «хитрованец» – обитатель Хитрова рынка, сообщает словарь russian_argo.academic.ru.

Ранее Венедиктов опубликовал несколько фотографий в соцсетях, показав подписчикам ресторан, где могли быть отравлены Сергей и Юлия Скрипали, и скамейку, где они были обнаружены.