Пушкинский музей объявил сбор средств на покупку магического жезла

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ) объявил сбор средств на приобретение магического жезла из Древнего Египта: для этого музею необходимо 6 млн рублей.

«Накануне своего дня рождения ГМИИ имени Пушкина объявляет сбор средств на приобретение магического жезла – уникального памятника древнеегипетского искусства эпохи Среднего царства (XIX-XVIII века до нашей эры) из коллекции К.Г. Данелии. Для покупки этого ценнейшего экспоната необходимо собрать 6 млн рублей. Сделать подарок Пушкинскому музею может каждый, пожертвовав любую сумму на официальном сайте музея», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Магический жезл считается редким образцом художественного ремесла Древнего Египта. В музейных и частных собраниях мира хранится 240 жезлов и их фрагментов, большинство из которых выполнено в технике гравировки и около 10 покрыты барельефными изображениями.

Жезл, который намерен приобрести ГМИИ, происходит из коллекции австралийского хирурга Харли Бэкстера. После его смерти в ноябре 2009 года все экспонаты были распроданы, и магический жезл с 2010 года находится в собственности К.Г. Данелии.

«Получив в коллекцию такой исключительный экспонат, мы сохраним редчайший образец древнеегипетского искусства для наших посетителей и будущих поколений», – отметила директор ГМИИ Марина Лошак.