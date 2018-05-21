Новейший бронетранспортер БТ-3Ф покажут на KADEX-2018

Рособоронэкспорт примет участие в выставке вооружений и военной техники KADEX-2018, в ходе которой впервые продемонстрирует экспортные версии бронетранспортера морской пехоты БТ-3Ф, разведывательного беспилотника «Орион-Э» и еще около 300 образцов вооружений и военной техники, сообщили в пресс-службе компании.

Выставка пройдет с 23 по 26 мая в столице Казахстана Астане.

«Рособоронэкспорт уже стал традиционным участником KADEX. Каждый раз наши делегации проводят здесь весьма плодотворную работу. В этом году мы представляем в Астане более 300 образцов российской продукции военного назначения, среди которых есть и экспортные новинки», – передает РИА «Новости» слова гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева.



Среди новинок оружейного салона – бронетранспортер БТ-3Ф, разведывательный беспилотник «Орион-Э», а также недавно получившие разрешение на экспорт малые ракетные корабли проекта 22800Э «Каракурт-Э» и 21635.1 «Сарсар».



БТ-3Ф разработки предприятия «Курганмашзавод» может передвигаться по воде и десантироваться с транспортных самолетов. Экипаж составляет три человека, при этом машина способна перевозить до 14 десантников.



На БТ-3Ф установлен управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 7,62 миллиметра с тепловизионным прицелом и лазерным дальномером. Дизельный двигатель позволяет на суше развивать скорость до 70 километров в час, а на плаву – до 10 километров в час.

Напомним, в августе 2017 года главный конструктор ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» Сергей Абдулов рассказал, что в интересах Минобороны ведется опытно-конструкторская работа «Броня» по созданию нового гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф.