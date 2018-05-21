Военно-космические операции Британии перешли под контроль ВВС

Руководство военно-космическими операциями Великобритании передано в введение королевских военно-воздушных сил, объявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, представляя новую космическую стратегическую инициативу.

«Мы должны быть готовы к сдерживанию и отражению усиливающихся угроз нашей повседневной жизни, исходящих из космоса», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на The Times.

Глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что число сотрудников, находящихся на переднем крае космической обороны, в ближайшие пять лет вырастет на 20% – до 600 человек. По его словам, стратегия будет включать планы защиты страны от «возникающих из космоса угроз», в том числе «преднамеренного создания помех для работы гражданских спутников, используемых для вещания и спутниковой навигации в обеспечении оборонного потенциала».

Также новая космическая стратегия Великобритании предусматривает создание собственного проекта спутниковой навигации. В Лондоне опасаются, что после Brexit стране придется выйти из аналогичного общеевропейского проекта Galileo.

Как сообщает Financial Times, одним из потенциальных партнеров Великобритании в новом проекте спутниковой навигации может быть Австралия, которая на прошлой неделе официально объявила об учреждении национального космического агентства.