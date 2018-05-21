Стрельбу открыли в московском ТЦ

Мужчина устроил стрельбу из газового пистолета в торговом центре в столице и разбил стеклянную витрину, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В дежурную часть поступило сообщение от сотрудника охраны одного из торговых центров на Тишинской площади. Мужчина сообщил, что молодой человек в помещении торгового центра открыл стрельбу из предмета, похожего на газовый пистолет, и разбил стеклянную витрину», – цитирует РИА «Новости» Волк.

По ее словам, сотрудники полиции задержали 29-летнего москвича. Выяснилось, что он из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил в охранника ТЦ из газового пистолета, затем разбил ломом стеклянную дверь и попытался сбежать. После этого он еще дважды выстрелил в попытавшегося задержать злоумышленника охранника.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – сказала Волк.

Напомним, в воскресенье в торговом центре на юго-западе Москвы инструктор тира по неосторожности выстрелил в ребенка из пневматического оружия, мальчика госпитализировали.