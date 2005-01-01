Захарова разъяснила разницу между делом Сущенко и арестом Вышинского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила разницу между открытым в России уголовным делом в отношении сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Романа Сущенко и арестом главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в Киеве.

Захарова подчеркнула, что любые сравнения Сущенко с корреспондентами МИА «Россия сегодня» на Украине беспочвенны не по каким-то моральным стандартам, а просто в юридической плоскости, передает ТАСС.

«Корреспондент МИА «Россия сегодня» на Украине работал как заявленный корреспондент и именно его журналистская деятельность послужила поводом сначала для обысков, а потом арестов», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Что касается господина Сущенко, который въехал на территорию России, он не занимался журналистской деятельностью, никаких вопросов по его журналистской деятельности никогда не было, что самое главное, это документальный факт, Сущенко не являлся журналистом, когда въезжал на территорию России», – пояснила Захарова, добавив, что об этом говорит отсутствие у Сущенко журналистской визы.

Ранее Захарова разъясняла, что у Сущенко не было аккредитации МИДа, которая и дает право иностранному корреспонденту на журналистскую работу в другой стране.

В то же время президент России Владимир Путин подчеркивал, что Вышинскому «пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности».