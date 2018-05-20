Bild увидел «тонкую угрозу» Путина в адрес Евросоюза

Во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Владимир Путин «тонко высказал в адрес ЕС угрозу, напоминающую шантаж»; дело касается сотен миллиардов евро, пишет немецкий таблоид Bild, отмечая, что слова российского лидера прошли практически незамеченными.

Выступая вместе с лидером Кремля, Меркель заговорила о декрете Башара Асада, подразумевающем изъятие собственности сирийских беженцев в пользу сирийского государства при соблюдении определенных условий. Она обратилась к российскому президенту с призывом использовать свое влияние, чтобы это решение «сирийского диктатора» было отменено, передает ИноТВ содержание статьи Bild.

На это Путин ответил, что если европейцы хотят возвращения беженцев в свои родные дома в Сирии, «нужно снять непонятные для нас ограничения на помощь Сирии, во всяком случае, на тех территориях, которые находятся под контролем правительства Сирийской Арабской Республики». Российский президент призвал деполитизировать процесс предоставления гуманитарной помощи.

Немецкое издание поясняет, что означают слова главы российского государства. В первую очередь, Германия должна заплатить за восстановление «разрушенных бомбами Асада и Путина» городов, контроль над которыми восстановило сирийское правительство.

Примечательно, что Bild не упоминает о ракетных обстрелах сирийской территории со стороны возглавляемой США международной коалиции.

Если ЕС окажет Сирии помощь, продолжает издание, Путин призовет Асада отменить этот декрет.

По оценке экспертов, затраты на восстановление сирийских городов составят до 296 млрд евро – примерно 90% всего государственного бюджета Германии за 2017 год. В статье говорится, что Европа не оказывает гуманитарную помощь сирийскому государству, потому что ожидает политических изменений.

Издание приводит заявление политика из немецких свободных демократов, который резко раскритиковал согласие России поспособствовать репатриации беженцев лишь в том случае, если Германия и ЕС возьмут на себя сопряженные с этим процессом расходы. «Германия не должна позволять Путину диктовать ей или шантажировать ее», – приводит таблоид его слова.

Между тем, министр финансов Германии Олаф Шольц сообщил, что расходы ФРГ на беженцев к 2022 году в общей сложности составят порядка 70 млрд евро, в том числе 21 млрд евро уходит на социальные выплаты мигрантам.

Напомним, на совместной пресс-конференции с Меркель Путин призвал оказывать гуманитарную помощь Сирии, если европейские лидеры хотят, чтобы беженцы возвращались в эту страну. Путин призвал ускорить восстановление Сирии. «Как же люди будут туда возвращаться, если там все разрушено?» – сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что в районах, которые освобождаются от террористов правительственными войсками, приток сирийских граждан в свои дома достаточно высок – речь идет о тысячах людей.

«Если Европа хочет, чтобы люди возвращались из Европы домой, то надо помочь Сирии восстановить экономику и оказывать этой стране реальную гуманитарную помощь», – сказал президент России.

Российские власти говорили, что причиной массовой миграции беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу стало вмешательство в дела суверенных государств. Москва отмечала, что причиной кризиса с беженцами в Европе во многом стала неспособность европейских государств договориться друг с другом. При этом в Европе отмечали роль России в урегулировании миграционного кризиса.