В Индии рассказали о работе над беспилотными танками и боевыми роботами

Индия работает над созданием беспилотных танков, самолетов и боевых роботов, сообщил глава департамента по оборонному производству минобороны страны Аджай Кумар.

Кумар сказал, что Индия занимается подготовкой к «войне следующего поколения». По его словам, будущее – за искусственным интеллектом.

«Мы должны подготовиться к войне следующего поколения, которая будет все более и более технологичная, все более и более автоматизированная и роботизированная», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Кумар сообщил, что индийское правительство решило вводить системы искусственного интеллекта в сухопутные войска, в ВМС и авиацию. По его словам, уже создана рабочая группа, которая разрабатывает проект по введению систем ИИ в оборону страны. Задачи эти планируется выполнять по модели государственно-частного партнерства.

По его словам, в будущих войнах широкое применение получат беспилотные летательные аппараты, корабли, танки и роботизированные боевые машины.

Ранее издание The National Interest отмечало, что российские роботетехнические комплексы «Уран» на шаг впереди своих основных конкурентов, они могут изменить расстановку сил в конфликтах будущего.

Иностранные заказчики после начала операции в Сирии стали подавать больше заявок на экспортный вариант ракетных комплексов «Калибр» и различные российские роботизированные комплексы, в том числе семейства «Уран».