Новый министр образования Армении призвал школьников завязать с сериалами

Араик Арутюнян, назначенный министром образования и науки Армении 10 мая, призвал школьников отказаться от просмотра сериалов и меньше времени проводить в социальных сетях.

«Заканчиваем смотреть бессмысленные сериалы и проводить время в социальных сетях. Надо заниматься обучением», – приводит его слова ТАСС.

Арутюнян отметил, что не выступает за запрещение сериалов, однако их следует поменять «на более образовательные программы».

Он также добавил, что в минобразовании Армении планируют «сделать учебу более интересной и продуктивной», в частности, школьникам планируют показывать интерактивные программы.

Один из ближайших соратников премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арутюнян был назначен министром образования республики 10 мая. Он преподает в Ереванском государственном университете.

Напомним, Пашинян стал премьером на волне массовых протестов против избрания на этот пост Сержа Саргсяна, руководившего республикой 10 лет.