Саудовский журналист восхитился Россией

Журналист Мухаммед Ан-Нхит из Саудовской Аравии решил приехать на Чемпионат мира по футболу пораньше, чтобы рассказать арабскому миру о лучшем, что встретит в России, в 100 твитах; в первых 20 он выражает восхищение страной.

Он начинает рассказ в своем Twitter с аэропорта Москве, где происходит обязательный досмотр, но «все проходит на хорошем уровне, нет никакого расизма, с туристами все общаются вежливо», пишет «ИноСМИ».

По его словам, в России простой и дешевый доступ в интернет, который можно приобрести «по символической цене». Также он отмечает, что на турнире будет тепло, но по ночам холодает.

«Поэтому не забудьте положить в свой чемодан зимние вещи», – пишет он, призывая при этом не забыть и легкую одежду.

Один из твитов посвящен ресторану на Арбате, где владелец – хусит и ненавидит Саудовскую Аравию. От его посещения журналист призывает отказаться.

«Парки тут всех типов, размеров, у каждого парка есть какая-то фишка, которая отличает его от других», – написал также он.

Описал он и уважительное отношение России к мусульманам. Кроме того, в этой стране, отмечает журналист, «любые формы дискриминации отвергаются, реализуется принцип уважения всех религий и национальностей».

Ан-Нхит отметил, что «потрясен Москвой со всех сторон».