Бросившего сигарету в лесу жителя Бурятии могут посадить в тюрьму на четыре года

В Бурятии задержан мужчина, бросивший сигарету в лесу, из-за чего произошел крупный пожар, при тушении которого погибли два сотрудника лесхоза, сообщает СУ СК по республике.

19 мая на территории Курумканского района Бурятии погибли два работника Верхне-Баргузинского лесхоза, 40 и 55 лет. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), которая предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы, сообщает СУ СК.

По данным следствия, возгорание произошло в пятницу – из-за сильного штормового ветра низовой и верховой пожар быстро распространялся по лесному массиву, на данный момент площадь горения составляет более 1,5 тыс. гектар.

Работники лесхоза с группой местных жителей выехали на место пожара. Два сотрудника попали в огненную ловушку и погибли.

«Виновником возникновения лесного пожара являлся 64-летний местный житель, который находясь в лесном массиве после курения оставил на лесной подстилке непотушенную сигарету. От нее через несколько минут загорелась трава. Мужчина пытался самостоятельно потушить пожар, но не смог – огонь быстро перекинулся на верхний уровень лесных насаждений и с ветром начал распространятся по округе», – сообщает СУ СК.

Он задержан, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.