Спецслужбы узнали о подготовке покушения на Эрдогана на Балканах

Проживающие в Скопье представители турецкой общины предупредили македонскую разведку о готовящемся покушении на президента Турции Тайипа Эрдогана, которое якобы может произойти в ходе его визита в Боснию и Герцеговину, сообщил телеканал ТРТ.

Сведения о подготовке покушения были переданы турецким спецслужбам, которые организовали проверку сообщения, передает ТАСС.

Согласно поступившей информации, группа людей турецкого происхождения якобы готовит покушение на Эрдогана, которое может состояться во время его визита в Боснию и Герцеговину.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, идеологом которого Анкара считает мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Позднее стало известно, что сторонники Гюлена в 2012 году пытались убить Эрдогана во время назначенной президенту Турции хирургической операции.