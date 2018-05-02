ЭТА самораспустилась

Сепаратистская группировка ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna - «Страна Басков и свобода»), которая выступала за отделение Страны Басков от Испании, объявила о полном самороспуске.

«ЭТА приняла решение завершить исторический цикл и свою деятельность, положив конец своему существованию», – приводит RT сообщение группировки.

В заявлении отмечается, что ЭТА уже распустила свои структуры, политическая активность группировки прекращена.

Вооруженную борьбу за независимость Страны Басков ЭТА прекратила в 2011 году, объявив «бессрочное и всеобщее перемирие». После этого власти Испании потребовали ее самороспуска.

Основана группировка была в 1959 годов и вела террористическую деятельность вплоть до начала 2000-х годов.

О намерении группировки объявить о самороспуске стало известно в апреле. Тогда же ЭТА попросила прощения у жертв своей деятельности.