В США переименовали бойскаутов

В феврале 2019 года в США больше не будет бойскаутов – после того, как организация объявила о наборе девочек, название решено сменить на «скауты BSA».

Девочек допустили в программу бойскаутов в октябре прошлого года в связи с падением интереса к организации в США, передает CNN.

При этом организация, которая занимается бойскаутскими мероприятиями, сохранит название – BSA, Boy scouts of America.

В январе 2017 года также сообщалось, что в бойскауты будут принимать в свои ряды трансгендеров.