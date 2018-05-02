ФИФА собралась проводить еще один вид чемпионата мира по футболу

Президент ФИФА Джанни Инфантино предлагает организовывать каждые два года мини-чемпионат мира по футболу, в котором будут принимать участие восемь сборных, в дополнение к традиционному турниру, сообщают СМИ.

Турнир будет называться «Финал Восьми», он станет кульминацией турнира Лига Наций, который проводится в Европе. По мнению Инфантино, новый турнир можно проводить в октябре или ноябре каждого нечетного года, начиная с 2021 года, сообщает Reuters.

По словам президента ФИФА, «солидная группа» инвесторов готова потратить 25 млрд долларов на этот турнир и на обновленную версию Кубка мира среди клубов, который будет проводиться с 2021 года при участии 24 команд.

При этом Кубок Конфедераций, который сейчас проводится каждые четыре года за год до чемпионата мира, будет отменен.

Новые турниры будут проходить параллельно с уже существующими международными турнирами.

Отметим, что ФИФА уже увеличила число участников финальной стадии чемпионатов мира по футболу до 48 команд. В новом формате турнир впервые состоится в 2026 году.