В Китае произошла вспышка сибирской язвы

Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в центральной части Китая; подтвержден один смертельный случай, еще несколько человек заболело, выявляется круг потенциального заражения.

«По сообщению местных властей автономного округа Нинся, в двух населенных пунктах округа зарегистрировано три случая заболевания человека кожной формой сибирской язвы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Установлено, что заболевшие заразились при контакте с больными домашними животными. Кроме того, выявлено 25 человек, имевших контакт с заболевшими. В одном случае вирус привел к смерти человека, еще двое подтвержденных носителей госпитализированы.

В районе вспышки объявлен карантин, рынки по продаже домашнего скота в округе закрыты.

Роспотребнадзор предупреждает, что инфицирование происходит при контакте с заболевшими людьми или животными, заболевание протекает исключительно остро и в большинстве случаев заканчивается смертью пациента.

Напомним, в марте руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин предупредил об угрозе таяния скотомогильников и захоронений с сибирской язвой. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал о скотомогильниках с сибирской язвой на Урале.