Канье Уэст «подсел» на опиоиды

Американский рэпер, продюсер и дизайнер Канье Уэст, приходящийся мужем телезвезде Ким Кардашьян, рассказал, что в 2016 году после процедуры липосакции впал в зависимость от опиоидов, в связи с чем был вынужден пройти курс реабилитации.

По словам рэпера, после операции у него быстро развилась наркотическая зависимость, передает РИА «Новости».

«Я не хотел, чтобы вы все называли меня толстым, поэтому я сделал липосакцию, и мне прописали опиоиды… Я был зависим от опиоидов», – признался музыкант изданию TMZ.

Когда у него закончился препарат, выписанный врачом, Уэст попытался получить его от своего «обычного поставщика конопли», однако ничего не получилось. Еще спустя два дня рэпер был госпитализирован и начал курс реабилитации.

Напомним, на прошлой неделе Канье Уэста обвинили в приеме наркотиков из-за слов поддержки в адрес Трампа.

Отметим, это не первый подобный случай. Так, 18 ноября 2016 года Канье Уэст объявил о поддержке Трампа, а через несколько дней рэпера принудительно отправили на психиатрическое обследование.