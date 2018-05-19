Боярский резко ответил Уткину на слова о «Зените»

Актер Михаил Боярский заявил, что спортивный комментатор Василий Уткин пытается привлечь к себе внимание с помощью негативных высказываний о футбольном клубе «Зенит».

Так, Боярский в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что Уткин в последнее время якобы испытывает проблемы с трудоустройством, «он забыт и никому не нужен», передает интернет-портал «Говорит Москва».

Артист предостерег комментатора от дальнейших громких заявлений.

«Пока он не советует артистам, в какой театр идти, в каком фильме сниматься, пусть пока будет на свободе. Но когда он коснется артистов – тогда нужно в психиатрическую (клинику – прим. ВЗГЛЯД»), – сказал Боярский.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин назвал футбольный клуб «Зенит» кладбищем талантов.