Раулю Кастро провели операцию

Лидер правящей Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро перенес операцию по удалению грыжи, сообщают СМИ.

Кубинское телевидение сообщает, что Кастро восстанавливается после плановой хирургической операции, передает ТАСС.

Как пишет Granma, Кастро попросил передать соболезнования родственникам погибших в катастрофе Boeing 737-200, передает РИА «Новости».

Напомним, Рауль Кастро руководил Кубой с 2008 года, после того как этот пост из-за болезни покинул его брат Фидель Кастро. В апреле Рауль Кастро покинул пост главы Кубы, но остался во главе компартии.