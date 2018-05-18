В Сети опубликовали фото «идеального шарфа болельщика сборной России»

В сети появилось фото продающегося в магазинах шарфа болельщика сборной России, который показывает готовность фаната к любому исходу матча российской команды.

«Увидел на днях в одном из магазинов Ростова-на-Дону забавный шарф болельщика. Лицевая сторона используется перед матчем, а обратная уже после игры», – написал пользователь juansanchez на ресурсе Pikabu.

Он опубликовал фото с упаковкой шарфа в цветах триколора, на одной стороне которого написано «Молодцы!», а на другой стороне – «Все равно молодцы!».

В комментариях пользователь plangam сообщил, что в Польше продают похожую по тематике атрибутику к ЧМ-2018 и опубликовал фото футболки для болельщиков. «Двухсторонняя футболка. На одной стороне «Польша – чемпион мира», а на другой «Поляки, все нормально», – отметил он.

21-й чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах.