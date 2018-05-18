На Ставрополье введен режим чрезвычайной ситуации из-за саранчи

В Ставропольском крае введен режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия саранчи, массово повреждены озимые, сообщает краевое министерство сельского хозяйства.

«В результате интенсивного распространения марокканской саранчи в Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском районах наблюдается массовое повреждение озимой пшеницы и кормовых культур. Общий ущерб уже превысил 5 млн рублей», – цитирует сообщение РИА «Новости».

В связи с тяжелой ситуацией в пятницу распоряжением губернатора края на территории региона вводится режим чрезвычайной ситуации.

В сообщении ведомства отмечается, что кроме Арзгирского, Левокумского, Нефтекумского районов, заселение саранчи выявлено также в Апанасенковском, Буденновском, Ипатовском и Туркменском районах. Всего завеление вредителя зафиквировано на площади 90,9 тыс. гектаров. Экономический порог вредоносности превышен в 30 раз.

Против вредителя в крае обработано 13,2 тыс. гектаров, задействовано 30 единиц наземной техники и шесть авиабортов.

Напомним, в январе директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев заявили, что регионам страны необходимо активизировать борьбу с саранчой, чтобы она не попала на футбольные поля ЧМ-2018, заявил.