Опубликовано видео полета российских Ту-95 с истребителями F-22

В Cети появилось видео сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 американскими истребителями F-22.

Видеоролик опубликовал телеканал «Звезда».

В пятницу командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над Северным Ледовитым океаном 12 мая стал неожиданностью для ВВС США. Он рассказал, что по этой причине в воздух поднялись лишь два американских истребителя.

«Что касается крайнего такого полета, то для сопровождения наших самолетов поднялась всего одна пара истребителей F-22 ВВС США. Всего одна, это говорит о том, что сработал определенный эффект внезапности. Обычно во время выполнения подобных полетов нас сопровождают до пяти-семи единиц, при этом сопровождение выполняют истребители различных государств», – отметил Кобылаш.

Напомним, 12 мая два ракетоносца Ту-95 вместе с противолодочными самолетами Ту-142 выполнили успешный 17-часовой полет «над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей». Отрабатывалась дозаправка топливом в воздухе. Самолеты сопровождались экипажами истребителей МиГ-31 и Су-35 Воздушно-космических сил.