Многодетную мать отдали под суд за убийство 92-летней блокадницы

В Липецкой области мать шестерых детей предстанет перед судом за убийство 92-летней блокадницы, которую она, по версии следствияЭ задушила платком за отказ дать денег в долг, сообщает региональная прокуратура.

«Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве бытовой ссоры по поводу отказа потерпевшей дать взаймы денег, задушила ее женским платком. После убийства преступница решила похитить имущество своей жертвы», – говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Отмечается также, что обвиняемой удалось забрать у блокадницы 59 тыс. рублей.

Тело пенсионерки обнаружила ее соседка, которая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

На 39-летнюю женщину завели дело об убийстве и краже с причинением значительного ущерба. По данным следствия, обвиняемая избавилась от платка убитой и перчаток. Через сутки после преступления она была задержана и отправлена в СИЗО.

«Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения его по существу», – сообщили в липецкой прокуратуре.

Напомним, в марте сообщалось, что лишенная родительских прав и ранее судимая мать шестерых детей подозревается в убийстве участницы Великой Отечественной войны в селе Демкино Липецкой области.