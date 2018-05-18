В Минюсте рассказали о возможности обжаловать решение арбитража по Крыму

Решения гаагского арбитража по компенсации за Крым с высокой долей вероятности будут обжалованы, сообщил врио министра юстиции Александр Коновалов.

Коновалов отметил, что изначально предполагалось, что вынесенные арбитражом решения будут негативны для России. «Это значит, что с высокой долей вероятности они будут обжалованы», – сказал он на брифинге в рамках Петербургского международного юридического форума, передает РИА «Новости».

Напомним, постоянный третейский суд в Гааге сообщил, что принял решение по иску украинского «Эверест Истейт» и ряда других истцов к России, в котором они требовали компенсацию из-за потери бизнеса в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. По информации украинских СМИ, суд назначил компенсацию в 159 млн долларов.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.