Кремль анонсировал тему совещания по ОПК с участием Путина

Президент Владимир Путин в пятницу вечером проведет завершающее совещание по вопросам развития Вооруженных сил, на котором обсудит разработку перспективных образцов вооружения, анонсированных в послании к Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вечером состоится завершающая, заключительная встреча в текущей серии совещаний по вопросам развития Вооруженных сил. Сегодня на повестке дня будет тема разработки и производства перспективных образцов вооружения и техники на предстоящий период, в том числе тех, которые упомянул глава государства в своем послании Федеральному собранию», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин на совещании с руководством оборонного ведомства и предприятиями ОПК заявил, что на гособоронзаказ по линии Минобороны в 2018 году выделено 1,5 трлн рублей, при этом большинство контрактов уже заключены.