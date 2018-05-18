Роскомнадзор прокомментировал проблемы Viber

Проблемы в работе мессенджера Viber никак не связаны с действиями Роскомнадзора, заявил глава ведомства Александр Жаров.

«Роскомнадзор не вносил IP Viber в реестр запрещенных ресурсов, это легко определить, проанализировав выгрузки Единого реестра запрещенной информации за сутки», – приводит его слова РИА «Новости».

«Проблемы Viber никак не связаны с действиями Роскомнадзора», – заверил Жаров.

Ранее в пятницу мессенджер Viber заявил, что ему был заблокирован доступ к ряду используемых серверов; кроме того, часть российских пользователей испытывает проблемы с подключением.