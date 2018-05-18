Стало известно об использовании Telegram военных методов обхода блокировки

Мессенджер Telegram использует методы обхода блокировок, схожие с запатентованными десять лет назад учеными Минобороны, пишут СМИ.

В качестве одной из технологий обхода блокировок Telegram использует автоматическую смена IP-адресов, пишет «Коммерсант».

Способы, которые описывают такую идею, запатентованы в России в 2007–2009 годах Военной академией связи Минобороны.

«Основная идея, которая объединяет три патента, это повышение устойчивости работы сегмента сети при деструктивных воздействиях. Военные создавали эти изобретения в контексте защиты их сети от воздействия врагов, а сейчас это работает при защите работы мессенджера от воздействия блокировок». Эти патенты прекратили действие в 2008 и 2011 гг. за неуплату госпошлины, в то же время есть процедура их восстановления», – сообщил источник издания.

Бывший гендиректор ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» Андрей Грязев рассказал, что три патента Минобороны описывают различные способы реализации идеи «пакет в пакете».

Именно эту концепцию наряду с идеей сквозного шифрования использует Telegram, а также другие международные мессенджеры.

При этом уход от блокировки только таким способом будет работать, если Telegram ограничится по методу DNS-фильтрации, но одного его недостаточно, так как Роскомнадзору доступны технологии и оборудование Deep Packet Inspection (DPI). Гарантированного ухода от блокировки можно достичь лишь при одновременном использовании идеи «пакет в пакете» и сквозного шифрования.

Напомним, ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям. Позднее сообщалось о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram.

Недоступными оказались Twitter и даже сайт ведомства. С понедельника Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.

Советник президента по интернету Герман Клименко принес извинения за действия Роскомнадзора, из-за которых произошел сбой в работе ряда компаний.