В спор о звуковой иллюзии оказались втянуты ВВС США, талибы и Белый дом

ВВС США извинились за шутку о популярной звуковой иллюзии, которую они связали с войной в Афганистане.

Речь идет об аудиозаписи, на которой разные люди слышат два совершенно непохожих слова: laurel (слышится как «лорел») или yanny («йенни»), ставшей популярным интернет-мемом.

Неудачная попытка пошутить была связана с наступлением талибов на афганский город Фарах, отражать которое США отправили штурмовики А-10.

В своем сообщении в Twitter американцы написали, что талибы, скорее, услышат laurel или yanny, чем BRRRT (имеется ввиду звук пулеметных выстрелов с борта штурмовика), передает РИА «Новости».



Пользователи соцсетей сочли ее циничной и через некоторое время сообщение было удалено.



«Мы извиняемся за предыдущий твит, касающийся А-10. Эта была шутка в плохом вкусе, и мы проводим внутреннее расследование», – заявили представители ВВС.



Тем временем к дебатам вокруг иллюзии подключился Белый дом и сам американский президент.

В 45-секундном видеоролике, выложенном в Twitter Белого дома, сотрудники администрации предлагают свои версии услышанного, причем большинство услышали слово laurel, в том числе Иванка Трамп и советник президента Келлиэнн Конуэй. А вот вице-президент Майк Пенс поинтересовался, кто такой Йенни.



Чтобы подчеркнуть шуточный характер съемки, выступавший последним Трамп с невозмутимым лицом заявил, что слышит covfefe – знаменитую опечатку президента.

Напомним, пользователи соцсетей активно обсуждают новую акустическую иллюзию. В короткой аудиозаписи одни слышат слово «Йенни», другие – «Лорел».

В мае 2017 года президент США Дональд Трамп предложил подписчикам своего микроблога в Twitter разгадать значение слова covfefe, которое появилось в его микроблоге.

Опечатка, допущенная Трампом в одном из сообщений в микроблоге Twitter, вызвала бурную реакцию пользователей соцсети.