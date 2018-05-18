В ООН незначительно ухудшили прогноз по развитию экономики России

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ) опубликовал обновленную версию доклада «Экономическая ситуация в мире и ее перспективы».

Специалисты ООН считают, что рост ВВП в 2018 и в 2019 годах составит 1,7%, а не 1,8% и 1,9% соответственно, как предсказывали в январе, передает ТАСС.

Также в докладе говорится, что рост в 2017 году составил не 1,8%, а 1,5%.

Прогноз пересмотрели в связи с ухудшением геополитической ситуации и новыми санкциями.

В ООН считают, что это окажет негативное влияние и на другие страны СНГ. Рост ВВП региона, в который ООН включает Грузию и Украину, в 2018 и 2019 годах составит 2,1%.

Рост общемирового ВВП, по мнению ДЭСВ, будет незначительно выше декабрьского прогноза и составит 3,2%.

При этом «усиление экономического роста сопровождается ростом рисков, включающих вероятность торговых конфликтов между державами» и усиление «геополитической напряженности». Особую обеспокоенность вызывает ситуация на Корейском полуострове, на Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море и на Украине.

Рост общемирового ВВП обеспечивают, в первую очередь, Индия и Китай, чьи показатели в 2018 году вырастут на 7,5% и 6,5% соответственно.

Из-за угрозы торговых войн с участием США был разработан альтернативный сценарий, согласно которому в 2019 году рост ВВП снизится до 1,8%.

Специалисты считают, что, если все предложения главы американского государства Дональда Трампа будут реализованы, а другие страны ответят на них собственными мерами, то мир может ждать новый «инвестиционный коллапс».