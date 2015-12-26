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17 мая, четверг  |  Последнее обновление — 23:11  |  vz.ru
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Крымчан пока не будут лишать украинского гражданства

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Прорыв российской науки обеспечат молодые кадры

Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми, которым надо дать дорогуФото: Михаил Киреев/РИА Новости
«Задача технологического прорыва может быть решена только лишь при концентрации усилий. Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми», – заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент РАН Алексей Хохлов по поводу президентского «суперуказа», в котором перед учеными ставится задача совершить гигантский скачок в сфере развития новых технологий. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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          Суд «уральский священник против патриарха Кирилла» оказался фейком

             17 мая 2018, 22:37
          Фото: фото из соц сети
          Текст: Михаил Мошкин

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          «Я бы не рассматривал это обращение серьезно», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель Московской патриархии Вахтанг Кипшидзе. Так он прокомментировал сообщения федеральных СМИ о том, что рядовой «священник подал в церковный суд на патриарха Кирилла» из-за спора о церковном разводе.

          В Камышловском районе Свердловской области священника Игоря Труженикова отстранили от несения службы после того, как он подал иск на патриарха Кирилла в церковный суд, – сообщила в четверг «Независимая газета».

          Судя по публикации Тружеников «пожаловался из-за решения Архиерейского собора, который в конце 2017 года разрешил» признавать недействительными браки, заключенные в церкви – если супруги развелись в загсе, а затем один из разведенных вновь женился (или вышла замуж).

          «Если Господь на небесах скрепил какую-то семью, то ничто и никто на земле этот союз не разлучает! На земле расторгнуть церковный брак не может никто», – сказал в четверг отец Игорь екатеринбургскому порталу Е1.

          На самом деле, это сообщение не совсем соответствует действительности. Клирик Каменской епархии, священник Игорь Тружеников действительно выступил (правда, еще в конце прошлого года) с публичным обращением  в социальных сетях. В обращении он от своего имени, но почему-то во множественном числе, заявил: «Требуем предать Церковному суду Архиерейского собора, действующего при Поместном соборе, патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича) за его преступления против благочестия и правды».

          По сути, да и по форме, это было не обращением в церковный суд, а манифестом ультраконсерватора, в духе воззваний бывшего чукотского епископа Диомида.

          В списке претензий Труженикова значилось и «позорище иеромонаха Фотия на первом телеканале России в рамках шоу-конкурса «Голос». И встреча патриарха Кирилла с «иезуитом Франциском» (папой Римским), а и в целом – участие в «экуменистических сборищах» и «совместном ритуальном священнодействии вместе с язычниками и еретиками». В числе прочего упоминалось «несоответствие современных документов о браке благочестию и правде» – со ссылкой на жалобы активистов из движения «Развода нет».

          Отца Игоря действительно отстранили от службы в феврале этого года. Решение принял епископ Каменский и Алапаевский Мефодий. По церковной формулировке, отца Игоря запретили в служении (но не лишили сана) «за нарушение канонического порядка РПЦ, нерадивое исполнение священнических обязанностей и некомпетентность в духовной и пастырской деятельности».

          Священнику предписали пройти трехгодичный курс семинарии, после чего вернуться к вопросу о восстановлении в служении. С точки зрения церковного закона, обращение отца Игоря выглядит странно.

          «Я бы не рассматривал это обращение серьезно. Надо проверить, нет ли здесь злоупотребления обращением в церковный суд. И, безусловно, патриарх неподсуден епархиальному суду»,

          – сказал зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

          То, как работает церковное судопроизводство, четко прописано в своего рода «процессуальном кодексе» – Положении о церковном суде.

          Вкратце структура церковного суда выглядит следующим образом: первая инстанция – епархиальные суды, вторая – общецерковный суд, высшая инстанция – Архиерейский собор. Сразу поясним, что Архиерейский собор – это «съезд» высших иерархов церкви, собирающийся обычно раз в четыре года.

          Епархиальный суд созывается по решению главы епархии, для разбора дел в отношении клириков епархии. Общецерковный суд созывается по решению Архиерейского собора; он рассматривает дела архиереев, за исключением патриарха. И, наконец, действительно Архиерейский собор может исполнить функции суда над патриархом: «Рассматривает в качестве церковного суда первой и последней инстанции  дела по догматическим и каноническим отступлениям в деятельности Патриарха Московского и всея Руси».

          И именно созыва Архиерейского собора публично потребовал отец Игорь Тружников. Но «так дела не делаются». В обычном порядке Собор созывается патриархом и Священным Синодом. Во внеочередном порядке Собор может быть созван, в том числе, по предложению одной трети от «кворума» епархиальных архиереев. Но не по инициативе отдельно взятого священника-«оппозиционера» и его группы поддержки. Таким образом, «обращение в суд» отца Игоря Труженикова не более чем эффектный жест.

          То, что он возлагает на патриарха Кирилла неправильное «мнение» о разводах, также не выдерживает критики. Позиция церкви по разводам сформулирована в документе «О канонических аспектах церковного брака», утвержденном на Архиерейском соборе 29 ноября – 2 декабря 2017 года. Там поясняется:

          «При жизни супругов их союз должен быть нерушимым по слову Спасителя: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает»... В то же время, основываясь на евангельском учении, Церковь признает возможность прекращения брака при жизни обоих супругов в случае прелюбодеяния одного из них (Мф. 5:32; 19:9). Признание церковного брака утратившим каноническую силу также возможно при наличии обстоятельств, которые влияют на брачный союз столь же разрушительно, как и прелюбодеяние, или которые могут быть уподоблены смерти одного из супругов».

          Одним из таких обстоятельств признается «вступление одного из супругов в новый брак в соответствии с гражданским законодательством».

          Такое правило придумано не вчера. Архиерейский собор 2017 года ссылается на принятое еще при патриархе Тихоне, в 1918 году, «Определение о поводах к расторжению брачного союза, освященного Церковью». Там говорится: поводом к расторжению брака могут быть – помимо «прелюбодеяния и противоестественных пороков», «заболевания проказою или сифилисом», «безвестного отсутствия» и других причин, – также «вступление одного из супругов в новый брак».

          Второй источник – принятые при патриархе Алексии II «Основы социальной концепции» церкви. Там подчеркивается:  «Развод осуждается Церковью как грех, ибо он приносит тяжкие душевные страдания и супругам (по меньшей мере одному из них), и особенно детям». Единственным допустимым основанием развода является «прелюбодеяние, которое оскверняет святость брака и разрушает связь супружеской верности». «В случаях разнообразных конфликтов между супругами Церковь видит свою пастырскую задачу в том, чтобы всеми присущими ей средствами (научение, молитва, участие в Таинствах) оберегать целостность брака и предотвращать развод. Священнослужители также призваны проводить беседы с желающими вступить в брак, разъясняя им важность и ответственность предпринимаемого шага».

          Впрочем, если распад брака является свершившимся фактом – особенно при раздельном проживании супругов, – а восстановление семьи не признается возможным, «по пастырскому снисхождению также допускается церковный развод». «Церковь отнюдь не поощряет второбрачия. Тем не менее после законного церковного развода, согласно каноническому праву, второй брак разрешается невиновному супругу», – говорится в «Основах социальной концепции».

          Священный синод в Определении от 1998 года, принятом также при Алексии II, осудил тех духовников, которые «запрещают своим духовным чадам вступление во второй брак на том основании, что второй брак якобы осуждается Церковью; запрещают супружеским парам развод в том случае, когда в силу тех или иных обстоятельств семейная жизнь становится для супругов невозможной».


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