Опубликовано видео атаки смертника в иракской Фаллудже

В Сети появилось видео атаки террориста-смертника в иракской Фаллудже; когда был совершен теракт, не уточняется.

На записи видны иракские солдаты и военная техника. В какой-то момент появляется крупная машина с террористом-смертником, которая врезается в один из бронеавтомобилей, происходит мощный взрыв.

Видео опубликовано на YouTube.

Военный эксперт Борис Рожин предполагает, что теракт мог произойти летом 2016 года. Тогда при взрывах смертников ИГ* в Фаллудже погибли более 40 иракских военных.