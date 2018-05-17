Бурляев: Вся страна – в торговых центрах, а нужные культурные

«Я поддерживаю инициативу президента: культурные центры должны превращаться в анклавы духовности, и это надо делать буквально по всей России», – заявил газете ВЗГЛЯД народный артист России Николай Бурляев. Так он прокомментировал раздел «суперуказа» Путина, посвященный развитию сферы культуры.

«У нас после перестройки культура была отдана на откуп частным лицам, которые начали строить кинотеатры и залы, где демонстрировалась американская кинопродукция и культура. За последние 30 лет российский кинопрокат превратился в филиал Голливуда, и в обществе в области культуры царствует закон вседозволенности», – заявил народный артист России, член Общественного совета при Министерстве культуры Николай Бурляев.

«Конечно же, нам нужны новые культурные центры. Вся страна – в торговых центрах, а нужные культурные. Государству уже пора задуматься, какое поколение мы на такой культуре сформируем, и действительно строить новые центры культуры, которые поборются с американскими монстрами кинопроката и шоу-бизнеса, которые понижают духовный уровень», – посетовал артист.

Бурляев напомнил: в 2014 году президент издал указ «Об учреждении Основ государственной культурной политики». «Это судьбоносный указ. Как говорит наш министр культуры, он стал конституцией для чиновников Минкультуры. Хотя я вижу, что этот указ до сих пор очень слабо исполняется», – продолжил Бурляев.

«Потому я поддерживаю инициативу президента: культурные центры должны превращаться в анклавы духовности, и это надо делать буквально по всей России. Конечно, это стоит больших денег, но если мы думаем над тем, кому, какому поколению мы будем передавать Россию – этим нужно обязательно заниматься», – подытожил Бурляев.

Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». «Суперуказ» российского лидера предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения, а также затрагивает развитие культуры в РФ.

Как уточнял ТАСС, пункт 12 документа полностью посвящен сфере культуры. Правительству при разработке национальной программы в сфере культуры поручено обратить особое внимание на необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ.

Предусмотрено создание или реконструкция культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства. Правительству указано обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами.

Чиновники обязаны помогать продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства. В том числе, президент велел создать национальный молодежный симфонический оркестр.

Кроме того, Путин распорядился о создании (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, о развитии муниципальных библиотек. Решено также создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах России.

Путин также указал создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, расширить подготовку кадров для организаций культуры, модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта. Не забыл президент и о поддержке добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.