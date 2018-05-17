Бурляев: Вся страна – в торговых центрах, а нужные культурные

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17 мая, четверг  |  Последнее обновление — 21:36  |  vz.ru
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Европа угрожает важнейшему инструменту могущества США

США сами стимулируют мир бежать от доллараФото: Ahmad Halabisaz/ZUMA/Global Look Press
Противостояние между Европой и США готово выйти на новый уровень из-за разрыва Вашингтоном сделки с Ираном. Появились сведения о том, что Евросоюз намерен покупать иранскую нефть за евро, а не за доллары. Реализация подобных намерений способна стать первым шагом, разрушающим важнейшие позиции США в мировой финансовой системе. Подробности...
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Крымчан пока не будут лишать украинского гражданства

Украина, как известно, несмотря на заявленное «стремление в Европу» совершенно не спешит перенимать европейские практики ни в одной из сферФото: Gleb Garanich/Reuters
Петр Порошенко передумал лишать участвовавших в выборах президента России крымчан гражданства Украины. Впрочем, идея лишить гражданства крымчан, жителей Донбасса и вообще всех, кто не готов скандировать «Слава Украине – героям слава!», пользуется в Киеве большой популярностью. И никто не может дать гарантию, что ближе к выборам президента Украины в 2019 году подобный закон все-таки не будет принят. Подробности...
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Прорыв российской науки обеспечат молодые кадры

Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми, которым надо дать дорогуФото: Михаил Киреев/РИА Новости
«Задача технологического прорыва может быть решена только лишь при концентрации усилий. Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми», – заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент РАН Алексей Хохлов по поводу президентского «суперуказа», в котором перед учеными ставится задача совершить гигантский скачок в сфере развития новых технологий. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Наша страна никогда не бросала детей в бой «пушечным мясом»

Юрий Максимов, журналист, писатель
Найдены документальные свидетельства того, что немцы активно использовали русских детей в своих целях уже в годы Первой мировой войны. В годы следующей мировой войны опыт использования детей в военных целях немцами был учтен и «творчески» переработан. Подробности...

Манифест лютующего феминизма

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда публика узнала, что протаранившего толпу в канадском Торонто зовут Алек Минасян и что его претензии не совпадают с традиционными «взысканиями» ИГИЛ*, почва под ногами журналистской братии качнулась. Подробности...
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Полный список «русских преступлений перед грузинской нацией»

Евгений Крутиков, военный эксперт
Отношение к русским как к «северным варварам», которых легко обмануть парой красивых тостов, формировалось не в царское, а именно в застойное советское время. Эта психология поведения лежит и в основе новой грузинской идеологии. Подробности...
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          Бурляев: Вся страна – в торговых центрах, а нужные культурные

          17 мая 2018, 20:24

          Текст: Алексей Нечаев

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          «Я поддерживаю инициативу президента: культурные центры должны превращаться в анклавы духовности, и это надо делать буквально по всей России», – заявил газете ВЗГЛЯД народный артист России Николай Бурляев. Так он прокомментировал раздел «суперуказа» Путина, посвященный развитию сферы культуры.

          «У нас после перестройки культура была отдана на откуп частным лицам, которые начали строить кинотеатры и залы, где демонстрировалась американская кинопродукция и культура. За последние 30 лет российский кинопрокат превратился в филиал Голливуда, и в обществе в области культуры царствует закон вседозволенности», – заявил народный артист России, член Общественного совета при Министерстве культуры Николай Бурляев.

          «Конечно же, нам нужны новые культурные центры. Вся страна – в торговых центрах, а нужные культурные. Государству уже пора задуматься, какое поколение мы на такой культуре сформируем, и действительно строить новые центры культуры, которые поборются с американскими монстрами кинопроката и шоу-бизнеса, которые понижают духовный уровень», – посетовал артист.

          Бурляев напомнил: в 2014 году президент издал указ «Об учреждении Основ государственной культурной политики». «Это судьбоносный указ. Как говорит наш министр культуры, он стал конституцией для чиновников Минкультуры. Хотя я вижу, что этот указ до сих пор очень слабо исполняется», – продолжил Бурляев.

          «Потому я поддерживаю инициативу президента: культурные центры должны превращаться в анклавы духовности, и это надо делать буквально по всей России. Конечно, это стоит больших денег, но если мы думаем над тем, кому, какому поколению мы будем передавать Россию – этим нужно обязательно заниматься», – подытожил Бурляев.

          Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». «Суперуказ» российского лидера предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения, а также затрагивает развитие культуры в РФ. 

          Как уточнял ТАСС, пункт 12 документа полностью посвящен сфере культуры. Правительству при разработке национальной программы в сфере культуры поручено обратить особое внимание на необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ.

          Предусмотрено создание или реконструкция культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства. Правительству указано обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами.

          Чиновники обязаны помогать продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства. В том числе, президент велел создать национальный молодежный симфонический оркестр.

          Кроме того, Путин распорядился о создании (реконструкции) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, о развитии муниципальных библиотек. Решено также создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах России.

          Путин также указал создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, расширить подготовку кадров для организаций культуры, модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта. Не забыл президент и о поддержке добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.


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