В ЕС назвали главную проблему в отношениях с США

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что непредсказуемость США является проблемой для Евросоюза.

«Реальная геополитическая проблема – это не непредсказуемый оппонент или враг. Проблема – это когда твой ближайший друг непредсказуем. Я не шучу, это суть нашей сегодняшней проблемы с нашими друзьями по ту сторону Атлантики», – сказал Туск, передает «Интерфакс».

Он также отметил, что согласен с президентом США Дональдом Трампом в том, что непредсказуемость может быть очень полезным инструментом в политике, «но только против врагов или оппонентов, а не против друзей».

«У нас нет никаких иллюзий или повышенных ожиданий от Ирана или от его подхода к ЕС или странам Запада, но у нас высокие ожидания от Вашингтона», – добавил глава Европейского совета.

В четверг Евросоюз запустил процедуру применения «блокирующего закона» 1996 года, который направлен на нейтрализацию экстерриториальных последствий американских санкций против Ирана. Туск перед этим заявил, что лидеры ЕС предоставили ЕК «зеленый свет» на применение мер по защите интересов европейских компаний.

Ранее сообщалось, что саммит ЕС принял решение поддерживать сделку с Ираном и защищать европейские предприятия от действий Соединенных Штатов.