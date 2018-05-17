Полицейского в Белгороде уволили за многоженство

В Белгороде полицейский в суде оспаривает увольнение из органов МВД, которое произошло после служебной проверки, обнаружившей у мужчины формальное наличие двух жен.

Следователя ОМВД в Белгороде Александра Л. уволили из органов правопорядка за «поступок, порочащий честь», сообщает «Рэнби». Причиной для отставки стали итоги внутренней проверки УМВД.

Проверка выяснила, что у следователя фактически есть две супруги. В прошлом он был женат на одной женщине, однако решил развестись, говорится в статье. Полицейский обратился в организацию, которая занимается бракоразводными процессами, и написал доверенность на одного из сотрудников.

Впоследствии сотрудник принес следователю выписку из решения суда о том, что его брак расторгнут. Затем следователь женился на оперуполномоченной управления угрозыска, причем выездную регистрацию организовала та же компания, занимавшаяся браками и разводами. Новая супруга сменила фамилию, поменяла все документы.

Однако региональная оперативно-разыскная часть собственной безопасности выяснила, что новый брак Л. не регистрировался, а первый брак не расторгался.

При этом сообщается, что бланк заявления о заключении брака является настоящим, однако он, по данным ЗАГС, не был выдан. После этого Лаптев решил обжаловать увольнение из органов правопорядка, и вернуться на службу в полицию.

В Белгородском районном суде зарегистрирован иск Л., следует из данных о делопроизводстве на сайте суда. Ответчиком выступает УМВД России по Белгородской области. Иск был принят к производству 28 апреля, заседание назначено на 18 мая.