Путин рассказал о выделении на гособоронзаказ 1,5 трлн рублей

На гособоронзаказ по линии Минобороны в 2018 году выделено 1,5 трлн рублей, при этом большинство контрактов уже заключены, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с руководством оборонного ведомства и предприятиями ОПК.

«В 2018 году по линии Минобороны на Гособоронзаказ было выделено почти 1,5 триллиона рублей, сумма весьма значительная», – передает его слова ТАСС.

Путин добавил, что ресурсы эти нужно использовать «максимально рационально». При этом Путин подчеркнул, что большинство контрактов уже заключено.

3 мая Шойгу заявил, что Гособоронзаказ на этот год предусматривает размещение более 3 тыс. 700 заданий на сумму около 1,5 трлн рублей.