Пентагон опубликовал секретное видео о провальном бое в Нигере

Американские военные опубликовали новое видео, благодаря которому вскрываются новые подробности гибели спецназовцев США в Нигере в октябре 2017 года, сообщает CNN.

На видео заметно расположение тела сержанта Ла Дэвида Джонсона, убитого в бою - его достают из-под дерева спустя 48 часов после гибели. Из видео становится ясно, что военный отделился от своей группы, попытался добраться до безопасной точки, но был захвачен и убит, передает CNN.

Эта часть видео ранее была скрыта Пентагоном, однако в конечном итоге ее было решено сделать общедоступной. На видео впервые показано место боя с беспилотника.

В кадре видно, что группа из семи американских и четырех нигерских солдат скрылась от засады в болоте, где заняла последнюю оборонительную позицию. Все они считали, что скоро будут убиты, и писали сообщения близким людям.

Также в кадре показаны французские вертолеты, которые прибыли на место для поиска военных.

Более того, из видео следует, что другая нигерская военная группа прибыла для спасения попавших в засаду, но некоторое время не могла понять, что имеет дело не с террористами, а с американскими и местными военными. В итоге между союзниками в течение почти минуты шла перестрелка, в которой никто по счастливой случайности не пострадал.

В марте в Сети появилось видео октябрьского боя против боевиков «Исламского государства*» в Нигере, в котором погибли четверо американских «зеленых беретов». Запись сделала камера на шлеме одного из убитых спецназовцев. Опубликовали ее террористы. Позже появилось подробное описание этого боя.