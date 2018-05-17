В Белоруссии одобрили новый декрет о «тунеядцах»

Белорусские парламентарии одобрили президентский декрет «О содействии занятости населения»; по нему не занятые в экономике белорусы будут оплачивать субсидируемые государством услуги, в частности ЖКУ, по полной стоимости.

За документ проголосовало большинство присутствующих депутатов, передает ТАСС.

Новый документ вносит изменения в декрет, получивший в обществе название «О тунеядцах», появление которого привело к многочисленным акциям протеста весной 2017 года.

Новый декрет начнет действовать с 1 января 2019 года.

Министр труда и соцзащиты Белоруссии Ирина Костевич, представляя документ в парламенте, заявила, что до 1 декабря 2018 года будет создана база трудоспособных граждан, не занятых в экономике; она будет обновляться ежеквартально, а заниматься этими гражданами будут специально созданные комиссии.

«Мы, конечно, ставили задачу перед комиссиями выслушать каждого человека с точки зрения понимания его ситуации. Включить его в список на полную оплату это не цель», – добавила Костевич.

По словам министр, в данный момент идет «актуализация состава комиссий», которые будут работать с «базой тунеядцев» и разбирать их сложные жизненные ситуации.

При этом не все потенциальные «тунеядцы» будут проходить комиссии, чтобы подтвердить статус занятого в экономике. Так, работающие за границей смогут онлайн подтвердить трудоустройство за пределами страны.

«Будет разработано на соответствующих сайтах окно, где человек в электронном виде может уведомить о том, что он работает в России или другой стране, на таком-то предприятии», – сказала Костевич.

При этом она затруднилась ответить, сколько белорусов подпадает под обновленный декрет, однако ранее в ведомстве заявляли о 250 тыс. человек, которые могут попасть под его действие.

Ранее сообщалось, что кабмин Белоруссии определил перечень субсидируемых государством услуг, за которую трудоспособные, но не занятые в экономике республики граждане будут платить полную стоимость.