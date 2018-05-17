В Крыму оценили ущерб от действий украинских браконьеров

Ущерб, причиненный экологии Черного моря рыбаками задержанного у берегов Крыма украинского рыболовецкого судна, по предварительной оценке, составляет более 440 тыс. рублей, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ.

«Благодаря своевременно принятым мерам, крымскими пограничниками вытралено свыше 9,3 тыс. метров сетей, спасены 161 камбала-калкан, три акулы-катран, четыре травяных краба. Все животные возвращены в естественную среду обитания», – передает ТАСС сообщение ведомства.

«К сожалению, 46 особей дельфинов, 17 камбал и две акулы погибли. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба составила более 440 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Капитану задержанного у берегов Крыма украинского рыболовецкого судна, занимавшегося браконьерством, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины Новицкому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что задержанное в Крыму украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе, причем не только в России, но и, вероятно, на Украине, в связи с чем возбуждено уголовное дело.