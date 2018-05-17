Россиянку задержали в Польше за «гибридную войну»

Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что сотрудники агентства внутренней безопасности задержали гражданку России по подозрению в «антипольской деятельности.

«Агентство внутренней безопасности задержало в четверг гражданку России Екатерину С., которая будет выдворена из Польши... Кроме того, четыре человека будут подвергнуты пятилетнему запрету въезда на территорию Польши», – цитирует Жарина РИА «Новости».

Агентство внутренней безопасности сообщило, что задержанная россиянка находилась в Польше с 2013 года.

По его словам, граждане, которым запретили въезд, «принимали участие в гибридной войне» против Польши.



«Выводы в отношении указанных лиц – это результат реализованных в последние недели действий агентства внутренней безопасности, нейтрализующих активность двух сетевых структур, участвующих в российской гибридной информационной войне, проводимой против Польши», – добавил Жарин.



Он заявил, что эти люди участвовали в «разжигании польско-украинской вражды в социальной сфере и в сфере политической, а также в подрыве постулатов польской исторической политики, заменяя их на российскую трактовку». По его утверждению, указанные лица пытались «консолидировать пророссийские круги в Польше».

В марте польские СМИ сообщили, что сотрудники агентства внутренней безопасности страны задержали подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу России.