Умер один из старейших актеров Голливуда

Один из старейших актеров Голливуда Джозеф Кампанелла скончался на 94-м году жизни в своем доме в Калифорнии.

Как сообщает издание Variety, у актера остались жена, семь детей и восемь внуков.

За 60-летнюю карьеру Кампанелла снялся более чем в 200 фильмах и озвучил десятки мультфильмов.

В частности, его голосом говорят герои «Человека-паука» и «Бэтмена», известен актер своим участием в популярных сериалах «Мелроуз Плейс», «Дерзкие и красивые», «Крутой Уокер», «CSI. Место преступления» и многих других, передает РИА «Новости».