Литва решила оградиться от украинских трудовых мигрантов

Правительство Литвы решило установить квоты на некоторые профессии для зарубежных работников в связи с резким ростом рабочей иммиграции с Украины.

«Может начаться процесс вытеснения с рынка труда наших граждан, поскольку это более дешевая рабочая сила», – передает DELFI слова вице-канцлера Дейвидаса Матулениса. По его словам, этот вопрос наиболее актуален в данный момент из-за роста числа украинских водителей и строителей.

В прошлом году рабочие визы или виды на жительство на основании работы были предоставлены почти 34,5 тыс. иностранцев, их них около 20 тыс. – гражданам Украины, передает BNS.

Устанавливать квоты будет министерство соцзащиты и труда Литвы при помощи экспертов из центра научно-исследовательского мониторинга и анализа. Конкретные предложения будут выдвинуты до октября.

Ранее сообщалось, что эксперты считают усиленную трудовую миграцию украинцев из страны в Европу угрозой для экономики Украины.

Напомним, в конце марта замглавы польского МИДа Бартош Цихоцкий заявил, что украинские рабочие в 2017 году перечислили из Польши сумму, равную 3–4% украинского валового внутреннего продукта.