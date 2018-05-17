Родители не допущенного в самолет подростка-инвалида решили требовать компенсации

Родители подростка-инвалида из Приморья, которого не пустили в самолет в Кургане из-за гипса на ногах, решили запросить компенсацию у перевозчика, заявил президент приморского общества инвалидов-спинальников «Ковчег» Артем Моисеенко.

Моисеенко рассказал, что в 2017 году был инцидент, когда «женщине-инвалиду при перелете из Москвы в Анапу сломали инвалидное кресло».

Тогда общество «Ковчег» сделало запрос в авиакомпанию, и женщине была возмещена стоимость коляски, причем ситуация не доводилась до суда, передает РИА «Новости».

«Здесь мы планируем поступить так же – обратимся в АК «ЮТэйр» с просьбой компенсировать затраты семье, которые она понесла из-за того, что подростка не пустили на рейс», – сказал Моисеенко.

По его словам, планируется добиться от авиакомпании компенсации расходов, которые понесли родители при проживании в Кургане, а также морального вреда, который получил мальчик.

«Имели место нравственные переживания из-за ситуации, поэтому родители рассчитывают на компенсацию моральных издержек», – сказал президент общества инвалидов-спинальников.

Сумма, которая будет запрошена, пока не называется.

Ранее сообщалось, что сотрудники авиакомпании в Кургане не пустили в самолет подростка-инвалида из Приморья, которому накануне была сделана операция – у мальчика был гипс на ногах.