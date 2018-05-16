Круизную линию «Сочи – Крым» отменили

Круизы лайнера «Князь Владимир» из Сочи в Севастополь по техническим причинам отменены до августа, сообщили в отделе продаж компании «Черноморские круизы».

«По техническим причинам рейсы на июнь и июль отменены. Круизы лайнера «Князь Владимир» запланированы на август, сентябрь и октябрь», – цитирует ТАСС представителя компании.

Напомним 6 мая из-за пожара рейс круизного теплохода «Князь Владимир» по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь, был отменен во второй раз. Первый раз отправление круизного теплохода «Князь Владимир» из порта Сочи в Крым было перенесено из-за неисправности лайнера в конце апреля.

В июне 2017 года после 25-летнего перерыва возобновилось круизное сообщение по российским черноморским городам, теплоход «Князь Владимир» с сотнями туристов на борту прибыл из Сочи в Ялту. С 11 июня по 7 октября было совершено 18 рейсов.

Максимально комфортная загрузка лайнера составляет 600 пассажиров. Туристов обслуживают 250 членов экипажа.