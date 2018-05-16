Россия призвала создать зону безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции

В районе Донецкой фильтровальной станции необходимо создать зону безопасности, заявил по итогам очередной встречи Контактной группы в Минске полпред Борис Грызлов.

«Особого внимания требует ситуация вокруг важнейшего инфраструктурного объекта - Донецкой фильтровальной станции. Мы предложили ОБСЕ усилить контроль за ситуацией вокруг нее и вести его круглосуточно», – передает его слова ТАСС.

По словам Грызлова, Россия предложила вернуться и к вопросу разведения сил в районе станции и четко определить границы этого участка.

Грызлов заявил, что разведение сил в районе Станицы Луганской, намечавшееся на 8 мая, вновь было сорвано.

«Более того, украинская сторона фактически отказалась от своих обязательств по разведению сил и средств, ввела войска на участки разведения в районах населенных пунктов Золотое и Петровское, оборудовала укрепления и разместила вооружения, что отмечается в отчетах СММ ОБСЕ», – указал Грызлов.

Он отметил, что ситуация в вопросах безопасности деградирует.

«В предыдущие несколько дней произошло несколько серьезных нарушений действующего режима прекращения огня. В частности, со стороны ВСУ были обстреляны жилой сектор поселка Зайцево, окраины Донецка, где повреждены несколько домов, и район ДФС», – заявил он.

Грызлов добавил, что Россия выступает «категорически против» такого сценария, при этом Украина при наличии воли могла бы быстро принять эффективные меры по этим вопросам.

Работа Донецкой фильтровальной станции была возобновлена только 22 апреля – после инцидента, когда автобус с сотрудниками компании «Вода Донбасса» попал под прицельный обстрел, ранения получили пять человек. После этого работа на предприятии остановилась, персонал был эвакуирован.